Минск, 23 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Минобороны России и Белоруссии 23 октября утвердили план работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025–2027 годы. Соответствующий документ был принят в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран, которое прошло в Минске.

Виктор Толочко/РИА Новости

«На сегодняшнем заседании приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию военной организации и повышению обороноспособности союза России и Белоруссии», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Также он добавил, что если республика как участник Союзного государства подвергнется нападению, то у России будет полное право применить ядерное оружие.

Глава минобороны республики Виктор Хренин заявил, что оборонные ведомства двух стран продолжат поддерживать достигнутый уровень сотрудничества. Он также добавил, что в данном плане двустороннего сотрудничества предусмотрено проведение более 160 совместных мероприятий.

23 октября ИА Регнум передавало, что Генеральные штабы вооружённых сил России и Белоруссии приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». По словам Хренина, данные учения создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий, а Вооружённые силы — к обеспечению надёжной защиты суверенитета и национальных интересов государства и отражению возможной военной агрессии в любых направлениях.