Посёлок городского типа Полазна, Пермский край, 23 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах поступили в две школы в посёлке Полазна Пермского края. Правоохранители проверяют информацию, сообщает 23 октября Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сначала звонок поступил в школу № 3. Неизвестный сообщил, что в здании спрятано взрывное устройство. Учеников и персонал эвакуировали, младших школьников отвели в соседнюю школу №1.

«Но когда дети зашли туда, раздался ещё один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом», — говорится в сообщении.

Двери кабинетов, где находятся дети, забаррикадировали, к школе прибыли сотрудники полиции. Правоохранители отрабатывают звонки, дети пока остаются в школе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в одной из московских школ нашли муляж взрывного устройства с обрывками контрольной работы по физике. Подозрительный предмет обнаружили в учебном заведении ближе к вечеру, когда в здании находились всего 24 человека. Их эвакуировали. В инциденте разбирались правоохранители.