Киев, 22 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пил вино и курил сигару, когда писал заявление об увольнении с должности. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.

AP/TASS

Экс-министр сообщил, что узнал об увольнении в момент тренировки в спортзале, где он находился вместе с супругой. Перед началом занятий ему позвонил премьер Денис Шмыгаль, который попросил приехать к нему. В тот момент Кулеба понял, что за этой встречей последует просьба премьера об увольнении.

Вернувшись домой, он начал писать соответствующее заявление.

«Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение», — рассказал он.

При этом, по его мнению, у главы киевского режима Владимира Зеленского не было никаких претензий к работе экс-министра. Конкретных причин увольнения Кулеба также не назвал.

5 сентября Верховная Рада Украины одобрила увольнение Кулебы с поста главы МИД страны. После этого его заметили на автовокзале в Полтавской области с беляшом в руках. Соответствующее видео опубликовала возлюбленная Кулебы. На нём бывший министр угощает её пряником, после чего показывает «легендарный пирятинский беляш».

17 февраля в прямом эфире украинского телеканала «1+1» во время так называемого телемарафона Кулеба ответил на один из вопросов, заданных ведущими из киевской студии, а потом, думая, что его уже нет в кадре, затянулся сигарой, которую до этого держал за спиной. Спустя несколько секунд Кулебу убрали из эфира.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 22 октября заявил, что не собирается увольнять начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова.