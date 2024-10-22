Пермь, 22 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения установили в туалетах некоторых пермских школ, чтобы следить за поведением детей. Об этом заявили журналистам 22 октября в городском департаменте образования.

Elena Mayorova/Global Look Press

Ранее в местных Telegram-каналах появились фотографии с камерами, сделанные в одной из школ. Позже выяснилось, что видеонаблюдение работает ещё в одном школьном туалете. В департаменте образования подтвердили, что камерами оснастили туалеты в трёх школах: 42-й, 77-й и 116-й.

«Это требуется, чтобы контролировать нормы поведения в школах и следить за тем, курят ли дети, в том числе электронные сигареты», — приводит ответ ведомства портал 59.ru.

В департаменте заверили, что камеры направлены на дверь при входе в помещение, а не на туалетные кабинки. Однако позже в Сети появился снимок туалета в одной из гимназий, где камера висит прямо над писсуарами. Журналисты снова запросили комментарии у властей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в одной из школ Воронежа сняли двери в женском туалете, а в мужском установили камеры. Таким образом, рассказали школьники, в учебном заведении готовились к проведению ЕГЭ. Дети пожаловались, что в день экзамена их осматривали вплоть до нижнего белья. Инциденты послужили основанием для следственной проверки.

Как отметила член СПЧ, журналист и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, лучше уж пусть ребёнок воспользуется шпаргалкой и сдаст этот экзамен, чем запомнит, что в школе ему не доверяют и обыскивают, как в тюрьме. Она напомнила, что школа — это не только ЕГЭ, но и место, где формируется воспитание и нравственные ценности.