Москва, 22 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Малые города России можно разделить на типы, чтобы предложить для каждого из них пути решения проблем. Об этом говорится в докладе по типологизации малых городов, подготовленном специалистами Института экономики роста имени Петра Столыпина.

Мария Плотникова/РИА Новости

У городов с населением меньше 100 тыс. человек, отмечают авторы доклада, есть общие проблемы. В таких городах приходят в упадок инженерная инфраструктура и архитектурное наследие, молодёжь оттуда уезжает, а социальных услуг не хватает.

«Улучшить ситуацию можно за счёт «управляемого уплотнения пространства», поддержки инициатив бизнеса и населения, развития событийной активности», — пишет со ссылкой на исследование РБК.

Экономисты сфокусировались на Северо-Западном и Сибирском федеральных округах и выделили восемь типов малых городов, чтобы предложить для каждого, помимо общих, особенные решения.

Так, города с объектами промышленности или энергетики вроде архангельской Коряжмы и карельской Костомукши страдают от нехватки современного жилья и недостаточного качества здравоохранения, хотя «профильные» отрасли обеспечивают людей рабочими местами с высокой производительностью и оплатой. В таких городах экономисты предложили развивать корпоративную медицину и различные форматы аренды жилья, а также вырабатывать конкретные решения по экологической безопасности.

Городам с транспортными и логистическими узлами может помочь развитие производства и переработки продукции. Это, к примеру, новосибирская Обь с аэропортом Толмачёво, портовый Приморск в Ленинградской области или железнодорожный узел Зима в 275 км от Иркутска.

В туристических центрах вроде алтайской Белокурихи и кемеровского Шерегеша рекомендовано локализовать турпоток в определённых зонах, вывести его за пределы города, легализовать теневой сектор, а также создать современные места размещения при условии регламентации застройки.

Проблемы городов общегосударственных функций и ЗАТО, таких как Мирный с космодромом Плесецк, Балтийск, Североморск или Железногорск, связаны с недостаточным развитием малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере услуг. В ней можно задействовать жён военнослужащих, считают экономисты, а также создать в таких местах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В городах-спутниках с крайне плотной застройкой и большой нагрузкой на транспортную систему предложено ограничивать этажность и плотность строительства, а также изначально резервировать земельные участки для улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и сферы услуг.

Эксперты также выделили в отдельные типы межмуниципальные центры (Котлас, Великий Устюг, Тара, Канск), города смешанной специализации (Ухта, Апатиты, Грязовец) и «спящие» города. Первые они предложили рассматривать в качестве приоритетных территорий для новых инвестпроектов, а во вторых — «уплотнять» и обеспечивать связность пространства.

Характерные черты «спящих» городов, указано в докладе, — это недостаточная экономическая база и высокая доля пожилого населения. Развивать здесь малый бизнес можно при условии соответствующих мер поддержки, например, налоговых льгот. Для жителей таких городов следует упростить взаимодействие с государством, а также обеспечить доступность по меньшей мере базового здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, за пять лет количество российских городов, признанных благоприятными для проживания, выросло вдвое: с 300 в 2018 году до 603 в 2023-м. Отремонтированные улицы, уютные скверы, современные парки появились в разных уголках страны после запуска федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».