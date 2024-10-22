Москва, 22 октября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении к участникам пятого юбилейного сезона международной премии «Экология — дело каждого» отметил вклад детей и молодежи в природоохранное дело. Он подчеркнул, что премия Росприроднадзора — полезный проект, который формирует активную жизненную позицию и экологическую осведомленность у подрастающего поколения.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Лавров

Кроме того, министр заявил, что Россия придает огромное значение охране окружающей среды. По его словам, уникальные водные, лесные и земельные ресурсы нуждаются в бережном отношении и заботе каждого жителя страны. Глава МИД подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях реализуются профильные, природоохранные программы, ведутся масштабные научно-исследовательские проекты и осуществляется просветительская деятельность.

«Не может не радовать, что с каждым годом повышается интерес детей и молодежи к тематике защиты окружающей среды», — сказал Сергей Лавров.

«За это время более 200 тысяч неравнодушных людей из десятков стран мира поделились своими идеями о том, как сделать наш общий дом опрятнее и чище», — добавил Лавров. Он выразил убежденность, что участники юбилейного конкурса внесут важный вклад в природоохранное дело.

По словам Сергея Лаврова, Россия на международных площадках твердо привержена линии, направленной на поиск совместных ответов на такие острые экологические вызовы современности, как сохранение биологического разнообразия, борьба с загрязнением окружающей среды, изменением климата. Он подчеркнул, что Россия выступает за взаимоуважительное сотрудничество с целью достижения разумного баланса между природоохранной деятельностью и социально-экономическим развитием государств. Сергей Лавров отметил, что вопросы окружающей среды касаются всех нас, вне зависимости от страны проживания.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Она проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года.