Каменка-Днепровская, Запорожская область, 21 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Две женщины, раненные 21 октября при обстреле Вооружённых сил Украины (ВСУ) Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Поступила информация, что от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины — 1974 и 1978 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор региона проинформировал, что в результате артиллерийского обстрела рыбного цеха со стороны ВСУ были госпитализированы три женщины в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, на данный момент состояние третьей пострадавшей стабильно тяжёлое.

Также Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли город Энергодар. В результате было частично нарушено электроснабжение и произошло автоматическое отключение высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре. По данным администрации Энергодара, пострадавших в результате удара нет.