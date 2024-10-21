Ахмадабад, Индия, 21 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В индийском городе Ахмадабад с 18 по 20 октября с большим успехом прошли гастроли ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Зарубежная премьера пьесы состоялась при поддержке «Роснефти». В Индии впервые показали спектакль на льду.

Navka show Ледовое шоу Татьяны Навки в Индии прошло с аншлагом

Представление по мотивам арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» состоялось на спортивном стадионе EKA ARENA. Специально для этого события там соорудили площадку, для создания которой понадобилось более 100 тонн настоящего льда.

По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Индии Дениса Алипова, приезд шоу Татьяны Навки в Индию — очень важное событие.

«У наших стран разносторонние культурные отношения. И мы продолжаем расширять наше сотрудничество в этой области», — цитирует Алипова телеканал «Культура». Он подчеркнул, что в Индии все чаще показывают российские представления, и выразил надежду, что индийские артисты также будут приезжать в Россию и знакомить россиян со своей культурой.

Navka show Ледовое шоу Татьяны Навки в Индии прошло с аншлагом

Зрители получили уникальную возможность проникнуться атмосферой сразу нескольких восточных культур: Индии, Египта, Древнего Вавилона и Персии, а также увидеть уникальные спецэффекты и костюмы, оценить мастерство именитых российских фигуристов. В шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Среди них автор идеи, режиссер и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка, а также Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и многие другие.

«Мы привезли чемпионов, мы привезли невероятно красивые костюмы, привезли лёд и привезли нашу энергию и любовь для того, чтобы влюбить зрителя», — сказала генеральный продюсер проекта Татьяна Навка телеканалу «Россия 24». «Мы надеемся, что наш визит влюбит индийского зрителя в фигурное катание, в наши сказки и будет не единственным, и мы продолжим эту традицию — приезжать к вам каждый год», — добавила она.

Navka show Ледовое шоу Татьяны Навки в Индии прошло с аншлагом

Спектакль вызвал огромный интерес у жителей Индии. На ледовое шоу в Ахмадабад зрители специально ехали из Нью-Дели, Мумбаи и других городов страны. Шоу также посетили индийские политические деятели и представители бизнес-сообщества.

Все пять выступлений ледового шоу собрали аншлаг. Большинство зрителей видели лед впервые. А высочайшее мастерство фигуристов и уникальные спецэффекты вызывали бурные овации на протяжении всего шоу.

Ранее при участии «Роснефти» в Москве проходили показы ледового представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Н. В. Гоголя. Компания также поддерживает выступления хора Сретенского монастыря и многое другое.