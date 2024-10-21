Пекин, 21 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Корабли Военно-морских сил США и Канады прошли через Тайваньский пролив, нарушив мир в регионе. Об этом 21 октября заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.

U. S. Navy

«Действия Соединённых Штатов и Канады вызвали беспорядок, нарушают мир и стабильность в районе Тайваньского пролива», — приводит его слова агентство Reuters.

В официальном заявлении НОАК сказано, что американский эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver были замечены силами китайского флота и авиации. Ли Си добавил, что силы КНР находятся в состоянии повышенной готовности.

20 октября ИА Регнум передавало, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вооружённые силы Китая быть готовыми к войне. Глава государства уточнил, что военные должны «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».

В апреле заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся призвал отказаться от мышления холодной войны и не вступать в противостояние с любой из стран мира.

При этом он напомнил о недопустимости нарушения суверенитета Китая. Чжан Юся также выступал за то, чтобы страны в полной мере учитывали интересы безопасности друг друга, продвигали многосторонность, диалог и взаимовыгодное сотрудничество.