Пекин, 22 апреля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. С призывом отказаться от мышления холодной войны и не вступать в противостояние с любой из стран мира выступил Китай, одновременно напомнив о недопустимости нарушения его суверенитета. Соответствующее заявление сделал 22 апреля заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Китайский народ уважает мир и не намерен вступать в холодную или горячую войну с какой-либо страной, однако территориальный суверенитет Китая не может ущемляться, а его коренные интересы не могут оспариваться. Мы не создаем проблем, но и не боимся их. Китайская армия будет решительно защищать единство страны и государственные интересы в целом», — подчеркнул Чжан Юся на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана.

Кроме того, Чжан Юся призвал страны в полной мере учитывать интересы безопасности друг друга, продвигать многосторонность, диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Он обратил внимание на то, что войны и конфликты происходят часто, но победителей в них нет, а применение силы не позволяет решать проблемы.

Девятнадцатое собрание Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана проходит в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун. В мероприятии принимают участие более 180 представителей высокопоставленных делегаций из 29 стран, включая Австралию, Францию, Индию, Индонезию, Японию, США и Великобританию. Россию представляет главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) зафиксировал исторический рекорд объёма расходов государств на нужды обороны.

В десятку стран с наибольшими расходами в военной сфере попали Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.