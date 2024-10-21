Таллин, 21 октября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Власти Эстонии допускают размещение буев с лезвиями вдоль водный границы якобы для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил замглавы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара.

Алексей Даничев/РИА Новости

По словам чиновника, в данный момент для борьбы с миграцией тестирование проходит два потенциальных решений, включая размещение цепи из буев.

«Система построена таким образом, что если кто-то попытается преодолеть эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется. В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями», — приводит слова Коммусаара эстонская телерадиокомпания ERR.

Второй вариант предусматривает установку понтонного плавучего забора. На пилотный проект, который продлится три года, будет выделен 1 млн евро. Возведение заграждений, в свою очередь, запланировано на 2025 год.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 октября по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявила, что лидеры стран Европейского союза обсуждают «временные меры», которые могут принять граничащие с Россией и Белоруссией страны для охраны своих границ. Согласно представленному по итогам саммита совместному заявлению, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg, лидеры стран ЕС договорились по мере необходимости использовать инструменты, направленные на охрану границ, в целях якобы противодействия нелегальной миграции.

Таким образом Евросовет выразил солидарность с Польшей, обеспокоенной безопасностью границ и планирующей временно приостановить приём заявлений о предоставлении убежища для мигрантов. Речь также шла о мерах, которые могут принять Финляндия и страны Прибалтики.