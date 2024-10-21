Москва, 21 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Столичные ярмарки выходного дня продолжат работу зимой. Жители Москвы смогут там приобрести овощи, фрукты, мясо, молоко, соленья, мёд из более чем 40 регионов России.

Фото Валентины Ериной Ярмарки выходного дня в Москве продолжат работу зимой

Сегодня в Москве работает 56 ярмарок выходного дня. Они расположены в 11 округах столицы рядом с остановками общественного транспорта, станциями метро и жилыми домами.

«С этого года половина ярмарок выходного дня работает в круглогодичном режиме. Они расположены в комфортных для продавцов и покупателей павильонах», — отметила руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки» Анастасия Костяникова.

По словам её словам, павильоны круглогодичных ярмарок выходного дня легко узнать: они выполнены в нейтральной цветовой гамме с использованием оттенков морской волны и дерева. Такое решение позволило идеально вписать павильоны в окружающую застройку и ландшафт, а также оно отражает экологичность представленной продукции.

Комфортные условия для работы на ярмарках уже оценили работающие там продавцы.

«Раньше мы бегали в машину подогревать овощи, чтобы они не замерзли. Сейчас тепло, светло, всё удобно — одно удовольствие работать», — поделился фермер из Нижегородской области Евгений Елисеев.

Фото Валентины Ериной Ярмарки выходного дня в Москве продолжат работу зимой

Для небольших фермерских хозяйств московским ярмарки — это возможность представить свой ассортимент в столице. Каждый производитель гарантирует качество и свежесть продуктов, а специалисты Комитета по ветеринарии города Москвы проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок.

Наиболее высоким спросом у москвичей пользуются овощи и фрукты — на них приходится более 90% всей приобретенной продукции. Летом жители города чаще всего покупают сезонные ягоды и бахчевые, а с наступлением осеннего периода они всё чаще приобретают тыквы, кукурузу, картофель, морковь, а также капусту — ее на ярмарках представлено не менее пяти видов. Из фруктов наибольшей популярностью пользуются яблоки и груши. Кроме того, до середины ноября на прилавках можно найти свежий инжир, а также клубнику и малину.

Фото Валентины Ериной Ярмарки выходного дня в Москве продолжат работу зимой

Постоянное проведение ротаций и обновлений дает возможность большому количеству хозяйств продавать свои продукты в Москве. Так, 18 октября закончилась четвертая в этом году осенняя заявочная кампания, в ходе которой было распределено более 1000 мест на ярмарках выходного дня.