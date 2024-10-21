Москва, 21 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Владельцы дач могут бесплатно подключить газ на участке при помощи новой программы социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — приводит RT слова специалиста.

При этом Бабенко отметила, что для этого существует ряд условий. Например, дача должна быть частью газифицированного населённого пункта, а само домовладение должно быть зарегистрировано в ЕГРН. Кроме того, необходимо получить одобрение строительства газопровода от собрания членов СНТ.

Для подключения газа по программе нужно подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесёт дачный дом в план газификации. При этом важно, чтобы как можно больше владельцев дач из одного СНТ направили документы с такой же просьбой, заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет и иное аналогичное сооружение, если данные строения относятся к хозпостройкам. Вместе с тем статья 407 Налогового кодекса России освобождает граждан от уплаты налога за одну хозпостройку на личном участке, если её площадь не превышает 50 кв. метров, добавил депутат.