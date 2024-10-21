Туапсе, Краснодарский край, 21 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Туапсе состоялась экологическая акция по уборке памятника природы «Скала Киселева». Спортивный сбор мусора организовал «РН-Морской терминал Туапсе» (входит в блок коммерции и логистики НК «Роснефть»). В нём приняли участие около 150 волонтеров, включая работников терминала и Туапсинского НПЗ компании, филиала ИК «Сибинтек», «РН-Учет», а также активистов молодежного «Движения первых», студентов, экологов и неравнодушных местных жителей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Туапсе прошел экологический чемпионат

Команды участников на время собирали максимальное количество бытовых отходов в лесопарке. Каждая команда приносила собранные мешки на судейскую площадку, где судьи определяли победителей. Волонтеры также сортировали отходы для их дальнейшей переработки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Туапсе прошел экологический чемпионат

Первое место в чемпионате заняла команда организаторов — «РН-Морской терминал Туапсе», второе — «Сибинтек», бронзу завоевала команда «Движения первых». Участники чемпионата собрали более 10 кубометров бытовых отходов, вернув первозданный вид популярной у туристов природной зоне.

«РН-Морской терминал Туапсе» и администрация Туапсинского района проводят экологическую акцию в формате спортивных соревнований уже в третий раз. Предприятие также ежегодно участвует в акциях «Час земли» и «Зелёная весна», проводит субботники и поддерживает чистоту дороги, ведущей к городскому пляжу Туапсе.