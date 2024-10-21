Геленджик, Краснодарский край, 21 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Управление образования Геленджика проводит проверку по факту привлечения детей из ансамбля ложкарей «Скоморохи» к концерту на кладбище в Краснодарском крае. По словам директора школы искусств, где учатся дети, поездка на кладбище и концерт на ложках около могилы, были согласованы с родителями учеников. Об этом ИА Регнум рассказала директор Наталья Шандыба.

Социальные сети

16 октября коллектив «Детской школы искусств села Пшада» имени Николая Моисеева выступал с концертом в доме культуры соседнего села Архипо-Осиповка. В тот день детский ансамбль ложкарей «Скоморохи» защитил своё почетное звание «Образцовый» коллектив. Своё выступление ансамбль приурочил ко дню памяти основателя школы искусств Николая Моисеева, именем которого и названо учебное заведение.

Социальные сети Моисеев Николай Николаевич

«В этот день мы подтвердили звание «Образцовой». И после концерта, на радостях, вместе с родителям, которые были с нами, приняли решение съездить на кладбище, просто почтить память основателя нашей школы Николая Николаевича. Купили цветы, приехали на могилку. Никакого концерта мы там не устраивали. Сыграли одну песню для него из его репертуара и всё», — рассказала директор школы искусств Наталья Шандыба.

Социальные сети Шандыба Наталья Сергеевна

Директор также добавила, что поездка носила воспитательно-патриотический характер и была согласована с большинством родителей.

«Дети восприняли идею с энтузиазмом, никто из них не был против и не боялся, наоборот: ребятишки были горды почтить память основателя школы искусств Николая Моисеева. Отнеслись к этому со всей серьёзностью и ответственностью», — подтвердила слова директора мама одного из юных музыкантов.

Поездка и памятное выступление на кладбище прошло спокойно. Проблемы начались на следующий день. По словам директора, 17 октября в школу пришла Елена В. (имя изменено), мама одного из участников ансамбля — 13-летнего Сережи В. (имя изменено), и устроила скандал. Дома мальчик похвастался маме успехами коллектива и рассказал о том, что после концерта они с ребятами сыграли на могиле основателя школы.

«Видимо, это повергло маму мальчика в шок. Мы пытались дозвониться до неё, когда решили ехать с коллективом на кладбище, но Елена не подняла трубку. За что я перед ней искренне извинилась, пообещав, что впредь подобное не повторится», — отметила директор.

После скандала в школе провели родительское собрание, где обсудили сложившуюся ситуацию. Большинство родителей поддержало выступление детского ансамбля на кладбище и заступились за директора школы искусств. Не найдя поддержки среди родителей, Елена пожаловалась на директора школы искусств в Управление образования Геленджика. Наталью Сергеевну обязали написать объяснительную, по которой сейчас проводят проверку.

Будут ли применены в отношения педагога какие-либо санкции, пока неизвестно, однако родители других учеников единогласно выступают на стороне директора и не понимают, чем вызваны претензии.