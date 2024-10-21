Вашингтон, 21 октября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в подготовке государственного переворота в 2016 году, умер в США. Об этом сообщают 21 октября турецкие СМИ.

Matt Smith/Global Look Press Фетхуллах Гюлен

В частности, о смерти 83-летнего Гюлена в американском штате Пенсильвания сообщил портал Herkul, близкий к организации ФЕТО, которую турецкие власти объявили террористической, а также газета Hürriyet.

Племянник проповедника Эбуссеме Гюлен подтвердил телеканалу CNN Turk информацию о его кончине. Предварительная причина смерти — болезнь почек. Проповедник страдал от недуга много лет, отмечает издание.

«Известно, что здоровье Гюлена резко ухудшилось в последнее время», — говорится в публикации.

Главарь ФЕТО Гюлен жил в США с 1999 года.

Как сообщало ИА Регнум, турецкие власти называют Гюлена вдохновителем военного переворота, который должен был произойти в стране в июле 2016 года, но был подавлен. Тогда в результате двух дней противостояния погибли более 250 человек, ещё примерно 2,2 тыс. были ранены. Анкара требовала, чтобы США выдали Гюлена. Проповедник осудил попытку переворота и отверг обвинения в свой адрес.