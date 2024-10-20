Москва, 21 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Наработками использования искусственного интеллекта и нейросетей, а также применять опыт Индии в правоохранительной сфере готова Генеральная прокуратура РФ. Об этом 20 октября сообщил глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов по итогам встречи с генеральным прокурором Индии Р. Венкатарамани.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Краснов встретился со своим коллегой из Индии накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро.

Генпрокурор РФ напомнил, что российский университет прокуратуры начиная с 2022 года обеспечивает льготное обучение по программам высшего образования для иностранных граждан. При этом российские прокуроры по программе обмена опытом посещали судебные заседания в Индии, гдн у них была возможность убедиться, что "суды выносят справедливые решения на основе индийских законов".

"Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей", - отметил Краснов.

Первый саммит руководителей прокурорских служб G20 состоится в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Цель мероприятия - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, и для обсуждения стратегических правовых вопросов современного мира. По итогам саммита его участники планируют утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию глав прокурорских служб П20.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил в январе 2023 года генпрокурор Игорь Краснов, выход России из Совета Европы не отразился на правах человека в стране. Краснов пояснил, что Конституция РФ устанавливает более широкие гарантии прав и свобод человека и гражданина по сравнению с положениями Европейской конвенции о правах человека.