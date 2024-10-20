Домодедово, Московская область, 20 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля «Лада» погибли в результате столкновения с грузовиком Scania в Домодедово, сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ГУ МВД России по Московской области

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», — сообщили в полиции.

Столкновение произошло на 175-мкилометре трассы А-107 примерно в 07:25 мск. «Лада», за рулём которой находился мужчина 1999 года рождения, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Движение в районе дорожной аварии затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября в Подмосковье на 55-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и «Газель». В результате оба транспортные средства загорелись. В результате дорожной аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что повреждение получила ещё одна машина.