Липецк, 20 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Большое количество провокаций в комментариях исходит от анонимных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах под сообщениями, оставленными после отражённой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области, сообщил 20 октября глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

В своём Telegram-канале губернатор уточнил, что авторы этих постов просят жителей рассказать о ситуации в области и пытаются заполучить фото и видео с последствиями попытки нападения.

«Их авторы просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области, задают вопросы о последствиях падения обломков БПЛА, просят прислать фотографии или видео», — написал он.

Артамонов призвал население ни при каких условиях не отвечать на подобные сообщения и не вступать с их авторами в переписку. По словам губернатора, единственной целью провокаторов является корректировка курса запускаемых беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Игорь Артамонов проинформировал, что в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом российские военные подавили несколько БПЛА. Он отметил, что к местам падения фрагментов дронов прибыли сотрудники специальных служб.

Губернатор также попросил граждан не распространять фото и видео с последствиями падения осколков БПЛА или их пролётов. Он пояснил, что такие данные могут быть использованы ВСУ.