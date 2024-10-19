Липецк, 20 октября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Российские военные подавили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщил 20 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на местах падения фрагментов дронов работают сотрудники специальных служб. Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления БПЛА приведены в состоянии полной готовности.

Глава региона попросил жителей не распространять фото и видео о последствиях падения осколков БПЛА или их пролётов. Он предупредил, что такую информацию могут использовать ВСУ, что создаёт угрозу для населения.