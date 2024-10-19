Над Липецком и Липецким районом военные подавили несколько БПЛА
Артамонов: БПЛА подавлены в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом
Липецк, 20 октября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Российские военные подавили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщил 20 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
«БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на местах падения фрагментов дронов работают сотрудники специальных служб. Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления БПЛА приведены в состоянии полной готовности.
Глава региона попросил жителей не распространять фото и видео о последствиях падения осколков БПЛА или их пролётов. Он предупредил, что такую информацию могут использовать ВСУ, что создаёт угрозу для населения.