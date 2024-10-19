Дамаск, 20 октября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовит в Сирии провокацию с инсценировкой применения отравляющих веществ, сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Его слова приводит Министерство обороны России. Игнасюк отметил, что террористам в их планах помогает псевдогуманитарная организация «Белые каски».

Капитан первого ранга также уточнил, что местом провокации должны стать населённые пункты в южной части Идлибской зоны деэскалации. Замруководителя ЦПВС добавил, что террористы хотят обвинить сирийские правительственные силы в нанесении неизбирательных ударов и использовании отравляющих веществ против населения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Служба внешней разведки (СВР) РФ предупредила, что спецслужбы нескольких стран — участниц НАТО и Украины вместе с террористическими группировками готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить в этом Россию и Сирию. В ведомстве пояснили, что власти США и Британии осознали провал своего курса на нанесение стратегического поражения Москве в украинском конфликте.

Такая ситуация, по версии СВР, заставила Запад обратить особое внимание на подрыв авторитета России в странах Глобального Юга. В Службе внешней разведки подчеркнули, что с указанной целью США и Британия используют любые подлости и всё чаще откровенный террор против друзей Москвы в Африке и на Ближнем Востоке.