Москва, 1 октября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Спецслужбы нескольких стран — участниц НАТО и Украины вместе с террористическими группировками готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в этом Россию и Сирию. Об этом 1 октября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В СВР уточнили, что, осознав провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в украинском конфликте, власти США и Британии обратили особое внимание на подрыв авторитета РФ в странах Глобального Юга.

Для этого указанные государства используют любые подлости и всё чаще откровенный террор против друзей Москвы в Африке и на Ближнем Востоке, отметили в пресс-бюро.

«По информации СВР, именно такая провокация сейчас го­товится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

По информации СВР, планируется инсценировка применения армией Сирии и российскими воинским контингентом в республике химоружия, а после этого — кампания по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Орга­низации по запрещению химоружия.

Указанные страны намерены задействовать в этом неправительственную добровольческую организацию (НПО) «Белые каски», активисты которой должны будут зафиксировать на видео последствия инсценировки для последующего направления этой информации в международные организации.

В СВР добавили, что боевики планируют сбросить ёмкости с хлором с дронов в ходе нанесения армией Сирии и Воздушно-космическими силами России ударов по позициям террористических группировок в Идлибе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила о переговорах киевского режима с сирийскими террористами в для привлечения боевиков к операциям против России. По информации издания, делегация Украины призывала членов террористических группировок освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в одной из тюрем, в обмен на 75 дронов.

Газета Aydinlik 14 сентября заявила о наличии у неё доказательств связи Киева с боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам авторов статьи, в распоряжении издания оказалось несколько видеозаписей встречи украинцев с лидером террористической организации Хейсемом Омери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 сентября заявила, что киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, используя их для совершения актов против россиян. Дипломат отметила, что Киев сам превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия.