В Москве количество посещений инвестиционного портала выросло на 30%
Москва, 19 октября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Инвестиционный портал Москвы с начала года пользователи посетили более 3 млн раз, что примерно на 30% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом 19 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На портале свыше 40 цифровых сервисов. Предприниматели могут подобрать площадку или земельный участок для локализации производства, подать заявку на льготный кредит или заём, запросить экспортную поддержку, найти информацию о торгах по продаже и аренде или напрямую обратиться в органы власти», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, на прошедшем в июле Петербургском международном экономическом форуме Москва и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. В феврале уже была запущена Инвестиционная карта РФ, с помощью которой можно подобрать площадку под задачи инвестора в разных регионах страны.
Со следующего года 16 российских субъектов намерены отказаться от ведения собственных региональных инвестиционных карт и перейти на использование карты РФ.