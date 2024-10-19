Москва, 19 октября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Инвестиционный портал Москвы с начала года пользователи посетили более 3 млн раз, что примерно на 30% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом 19 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«На портале свыше 40 цифровых сервисов. Предприниматели могут подобрать площадку или земельный участок для локализации производства, подать заявку на льготный кредит или заём, запросить экспортную поддержку, найти информацию о торгах по продаже и аренде или напрямую обратиться в органы власти», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на прошедшем в июле Петербургском международном экономическом форуме Москва и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. В феврале уже была запущена Инвестиционная карта РФ, с помощью которой можно подобрать площадку под задачи инвестора в разных регионах страны.

Со следующего года 16 российских субъектов намерены отказаться от ведения собственных региональных инвестиционных карт и перейти на использование карты РФ.