Донецк, 19 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Военнослужащий штурмового подразделения российских Вооружённых сил с позывным Малёк в одиночку дал бой наступающим в районе Георгиевки Донецкой Народной Республики (ДНР) украинским войскам. Об этом 19 октября в беседе с «РИА Новости» рассказал его сослуживец с позывным Китаец.

ИА Регнум

Собеседник агентства отметил, что Малёк принял решение вести бой, чтобы прикрыть раненых товарищей.

«Утром «Баба-яга» (украинский дрон) привезла подарок — ТМ, противотанковую мину, разбудили нас, так скажем, взорвали нашу позицию и хотели добить, я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малёк — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них, и они ушли», — рассказал Китаец.

По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) чаще прибегают к использованию БПЛА и артиллерийским обстрелам, избегая контактного боя с лучше подготовленными подразделениями ВС РФ.

Как передавало в июле ИА Регнум, неназванный военнослужащий из Кировской области, который находится в зоне проведения специальной военной операции, сумел в одиночку развернуть полевой госпиталь. Он работал под непрерывными обстрелами противника и атаками БПЛА, однако, несмотря на эти трудности, ему удалось наладить своевременное оказание медицинской помощи раненым сослуживцам. Ранее этот же военнослужащий смог перегнать в безопасное место подбитый российский танк, а за май санитарная группа, которой он командует, эвакуировала с поля боя 80 раненых.