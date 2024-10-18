Москва, 18 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Доходный дом Бройдо в Хамовниках ожидает реставрация, проект работ уже согласован. Об этом 18 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношенийВладимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко

«В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века — доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20 является выявленным объектом культурного наследия. Проект предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах», — привёл его слова официальный портал мэра Москвы.

Бывший доходный дом был возведён в 1902 году по заказу московского застройщика Германа Бройдо и его жены, выкупавших участки и строивших здания для продажи. Автором проекта в стиле раннего модерна выступил архитектор Николай Жерихов.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, проект капремонта дома предусматривает работы, которые не изменят элементы, составляющие предмет охраны объекта культурного наследия.

Специалисты расчистят фасады, стены выровняют и покрасят. С архитектурно-лепного декора снимут слой старой краски. При необходимости недостающие фрагменты будут отлиты заново по подлинным деталям, а полностью утраченные — воссозданы по архивам.

Вручную предстоит обновить керамическую облицовку, расчистить и покрыть защитными составами белокаменный цоколь. У парадных дверей воссоздадут историческую дубовую коробку, остекление и фурнитуру. Также будут реконструированы отливы, заменена кровля и водостоки.