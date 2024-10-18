Москва, 18 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Возле новостроек по программе реновации на юго-западе Москвы оборудовали 98 детских и спортивных площадок. Об этом 18 октября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/ Е. Самарин

«На юго-западе столицы по программе реновации в 39 новостроек переехали 6,5 тыс. семей. Для новоселов и жителей соседних домов обустроили 61 детскую и 37 спортивных площадок. Общая площадь благоустроенной территории составляет 182,3 тыс. кв. м», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В рамках реновации запланировано благоустройство порядка 2 тыс. га придомовых территорий. На них высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. На спортплощадках положат специальное покрытие, разместят скамейки и соответствующее оборудование.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметило, что в ЮЗАО в стадии проектирования и строительства находится ещё почти 50 новостроек по реновации. Территория рядом с ними также будет благоустроена.