Москва, 18 октября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В российском реестре углеродных единиц прошла первая сделка с участием зарубежного покупателя. Сделку организовал «Газпромбанк», покупателем выступила компания Equity International General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), а исполнителем проекта — компания АО «Русал Красноярск». О сделке было объявлено в рамках Делового форума БРИКС, который проходит в Москве 17–18 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В ходе сделки были переданы углеродные единицы, которые выпустили в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров. Это первые в России углеродные единицы от природно-климатического проекта.

Также АО «Русал Красноярск» был первой компанией, которая опубликовала проектную документацию и заключения органов по валидации и верификации на сайте реестра углеродных единиц. Последний фактор определил выбор проекта для проведения сделки.

«Газпромбанк» привлек покупателя и осуществил организацию сделки от подбора проекта до технической помощи на всех этапах её совершения.

«Успешная сделка по продаже российских единиц иностранному покупателю демонстрирует готовность инфраструктуры российского реестра к международной торговле», — отметила первый вице-президент Екатерина Салугина-Сороковая. Она подчеркнула, что «Газпромбанк» системно работает над созданием в России качественного рынка углеродных единиц, последовательно уделяя особое внимание методологической базе, повышению доверия к российским проектам и выстраиванию долгосрочных партнерств с зарубежными игроками. «Теперь это позволяет нам организовывать сделки на международном рынке и помогать в этом нашим клиентам», — добавила Салугина-Сороковая.

«Как инновационная компания мы поддерживаем климатические стремления компаний-партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах и странах Персидского залива, в том числе оказывая помощь в достижении углеродной нейтральности нефтяной отрасли и СПГ и консультации по разработке корпоративных стратегий в области климата и устойчивого развития», — поделился председатель Equity International General Trading Салем Хумайд Саиф Алмзаини. Он добавил, что в компании рассматривают сделку как первый шаг к объединению углеродных рынков стран БРИКС, за которым может последовать создание Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами общей платформы для торговли углеродными активами. «Эта платформа может быть расположена в Дубае и служить прототипом Углеродного фонда, который будет открыт для всех потенциальных участников углеродного рынка из стран БРИКС», — сказал Салем Хумайд Саиф Амзаини.

«Стремление к углеродной нейтральности — глобальный экономический тренд», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию «РУСАЛа». Она подчеркнула, что в рамках БРИКС страны могут объединить свои усилия в области низкоуглеродной экономики. «Мы рады, что наш лесной климатический проект, реализованный в полном соответствии с актуальными критериями качества таких проектов, стал первым источником сделки с российскими углеродными единицами на международном уровне», — прокомментировала Мякотникова.