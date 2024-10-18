Хабаровск, 18 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Хабаровске неизвестный позвонил в полицию, представился Аленом Делоном и сообщил, что он заминировал здание лицея в Трубном переулке. Местное МВД разыскивает телефонного хулигана, из-за которого пришлось отправить наряд полиции с кинологами к зданию лицея.

Константин Морозов/РИА Новости

Звонок поступил на телефон дежурного 15 октября около 10 утра.

«Мужчина представился недавно умершим актёром Аленом Делоном и сообщил, что заложил бомбу в лицее имени Сергея Николенко. Кинологи и правоохранители проверили здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили», — сообщил источник ИА Регнум.

По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве за ложные угрозы взорвать бомбы в метрополитене задержали двоих мужчин, приехавших из других регионов. Первый подозреваемый угрожал устроить взрыв, находясь в вагоне метро на Сокольнической линии. Он утверждал, что в его сумке бомба. Бдительные пассажиры сообщили об этом полиции.

В этот же день поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился возле входа на станцию метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии и говорил о возможном взрыве в подземке.