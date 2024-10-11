Москва, 11 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Двоих мужчин, приехавших в Москву из других регионов, задержали за ложные угрозы взорвать бомбы в метрополитене. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба столичного главка МВД.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Первый подозреваемый угрожал устроить взрыв, находясь в вагоне метро на Сокольнической линии. Он утверждал, что в его сумке бомба. Бдительные пассажиры сообщили об этом полиции.

В этот же день поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился возле входа на станцию метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии и говорил о возможном взрыве в подземке.

Полицейские обследовали станции и прилегающие к метро территории, но не нашли опасных предметов. Угрозы взрывов не подтвердились.

В течение нескольких часов мужчин задержали и доставили в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного Королёва и 60-летний житель Волгоградской области. В отношении них возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

«Мотивы своих поступков подозреваемые объяснить не смогли, ссылаясь на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жительницу Камчатки приговорили к шести годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании здания регионального правительства. О якобы готовящемся теракте она заявила, позвонив на горячую линию для обращений граждан.

В декабре 2023 года жители одного из домов в Пензе «оборвали» горячую линию МВД из-за бегущей строки на домофоне подъезда, предупреждавшей, что «дом заминирован». В строке также говорилось об атаке дома беспилотником. Угрозы не подтвердились. Предположительно, домофон через интернет взломали злоумышленники.