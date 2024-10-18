Москва, 18 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. С наступлением холодов во внутренние вольеры зоопарка переезжают самые теплолюбивые животные. Среди них южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, капибары, приматы, муравьед и некоторые виды птиц. В павильонах для них поддерживается комфортная температура. Об этом рассказал ИА Регнум заместитель генерального директора по зоологическим вопросам Московского зоопарка Алексей Суслов.

Пресс-служба Московского зоопарка Манул Тимофей

«Часто поступают вопросы, открыт ли зоопарк зимой. Да, мы работаем в любое время года, животных можно увидеть в теплых павильонах. Сейчас у интернет-пользователей появилась возможность наблюдать за животными на сайте mos.ru, где ведется видеотрансляция», — отметил он.

Пресс-служба Московского зоопарка Капибары

Камеры установлены как в уличных, так и во внутренних вольерах животных и выводят изображение онлайн в часы работы зоопарка. Лидер по просмотрам видеотрансляции из зоопарка — это панда Катюша, которая родилась год назад. Также популярны капибары и семья орангутанов.

Панды уже стали звездами Московского зоопарка. Они обожают зиму и снег, а осенняя погода близка к их природной, к погоде сычуаньских лесов. Об этом заявила в беседе с ИА Регнум начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова.

«Для них снег — это как обогащение среды, это и новые запахи для них, новые ощущения. Поэтому они любят кувыркаться и намазывать его на себя», — говорит она.

Пресс-служба Московского зоопарка Панды

Большое количество поклонников онлайн и офлайн есть у манула Тимофея, который является символом Московского зоопарка.

«Сейчас манул в процессе «зажировки», то есть должен увеличить вес вдвое. Причины таких резких скачков в весе объясняются особенностями строения тела этого хищника В начале лета манул достиг своего минимального веса в 3,75 кг. Сейчас Тимоша весит около 5,2 кг, а к зиме его вес может приблизиться к отметке в семь кило», — рассказал заведующий отделом «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин.

Пресс-служба Московского зоопарка Медведь Гром

Новосел зоопарка — бурый медведь Гром — приехал в Россию из Луганской Народной Республики. Его эвакуировали из Донбасса два года назад, Адаптация косолапого проходит прекрасно, он набирает вес перед спячкой, об этом рассказала кипер Анастасия Беляева

«Рацион у бурого медведя — один из самых богатых нашего зоопарка. Корма он получает до 20 кг в день. В ноябре, если погода позволяет и животное готово, медведь ложится в спячку. Во внутреннем помещении ему для этого обустраивают уютную кровать из древесной шерсти», — рассказывает она.

Пресс-служба Московского зоопарка Бегемот Ксюша

Как сообщало ИА Регнум, за обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.