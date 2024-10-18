Обитателей Московского зоопарка готовят к зимовке
Москва, 18 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. С наступлением холодов во внутренние вольеры зоопарка переезжают самые теплолюбивые животные. Среди них южноафриканский жираф Липа, медоеды, сурикаты, капибары, приматы, муравьед и некоторые виды птиц. В павильонах для них поддерживается комфортная температура. Об этом рассказал ИА Регнум заместитель генерального директора по зоологическим вопросам Московского зоопарка Алексей Суслов.
«Часто поступают вопросы, открыт ли зоопарк зимой. Да, мы работаем в любое время года, животных можно увидеть в теплых павильонах. Сейчас у интернет-пользователей появилась возможность наблюдать за животными на сайте mos.ru, где ведется видеотрансляция», — отметил он.
Камеры установлены как в уличных, так и во внутренних вольерах животных и выводят изображение онлайн в часы работы зоопарка. Лидер по просмотрам видеотрансляции из зоопарка — это панда Катюша, которая родилась год назад. Также популярны капибары и семья орангутанов.
Панды уже стали звездами Московского зоопарка. Они обожают зиму и снег, а осенняя погода близка к их природной, к погоде сычуаньских лесов. Об этом заявила в беседе с ИА Регнум начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова.
«Для них снег — это как обогащение среды, это и новые запахи для них, новые ощущения. Поэтому они любят кувыркаться и намазывать его на себя», — говорит она.
Большое количество поклонников онлайн и офлайн есть у манула Тимофея, который является символом Московского зоопарка.
«Сейчас манул в процессе «зажировки», то есть должен увеличить вес вдвое. Причины таких резких скачков в весе объясняются особенностями строения тела этого хищника В начале лета манул достиг своего минимального веса в 3,75 кг. Сейчас Тимоша весит около 5,2 кг, а к зиме его вес может приблизиться к отметке в семь кило», — рассказал заведующий отделом «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин.
Новосел зоопарка — бурый медведь Гром — приехал в Россию из Луганской Народной Республики. Его эвакуировали из Донбасса два года назад, Адаптация косолапого проходит прекрасно, он набирает вес перед спячкой, об этом рассказала кипер Анастасия Беляева
«Рацион у бурого медведя — один из самых богатых нашего зоопарка. Корма он получает до 20 кг в день. В ноябре, если погода позволяет и животное готово, медведь ложится в спячку. Во внутреннем помещении ему для этого обустраивают уютную кровать из древесной шерсти», — рассказывает она.
Как сообщало ИА Регнум, за обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в десяти вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутанов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.