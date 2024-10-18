Москва, 18 октября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы приговорил к четырём годам колонии экс-гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Вердикт судьи был оглашён 18 октября.

РИА Новости/ Илья Питалев Генеральный директор АО РВК Александр Повалко

«Признать Повалко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и назначить четыре года колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», — сказано в приговоре.

Гособвинение в ходе процесса просило назначить обвиняемому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, адвокат Повалко настаивал на его невиновности.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали Повалко в начале июня 2020 года в Москве. В тот же день сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ провели обыски в офисе РВК. В июле Повалко было предъявлено обвинение. Следствие заявляло, что он перечислил 600 тыс. долларов со счетов дочерней компании в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy Inc., находившейся в стадии банкротства.