Москва, 23 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Смертность от онкозаболеваний в России достигла самых низких показателей за 20 лет. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию телемедицины и работе центров амбулаторной онкологической помощи. За первое полугодие 2024 года такие центры посетили почти два миллиона пациентов, а также выявлено более 126 тыс. случаев злокачественных образований.

Pixabay.com

«Борьба с онкологией — наиболее динамично развивающаяся отрасль здравоохранения», — отметил Стилиди. И развитию этого направления в России помогает национальный проект «Здравоохранение».

Например, благодаря нацпроекту жителям Рязани доступны уже два центра амбулаторной онкологической медпомощи. Всего в области работают уже семь таких заведений, пять из них — на базе межмуниципальных медицинских учреждений. Это позволило региону добиться заметного снижения смертности от онкозаболеваний.

«Пациенты смогут лечиться не только в Рязанском областном онкологическом диспансере, но и по месту жительства. Работает новый корпус областного онкодиспансера, оснащенный современным оборудованием. Есть результат всех этих принятых мер: по итогам прошлого года региону удалось выйти на первое место в стране по темпам снижения смертности от онкозаболеваний. Медпомощь в сфере онкологии выходит у нас на принципиально новый уровень», — подчеркнул губернатор региона Павел Малков.

Центры амбулаторной онкологической помощи играют ключевую роль в диагностике и лечении онкологических заболеваний на ранних стадиях. По данным Минздрава России, именно в таких центрах выявляют 64% опухолей на I–II стадии, что даже выше среднероссийского показателя. А достигается это путём переоснащения центров современным диагностическим оборудованием.

К примеру, современный дерматоскоп — аппарат, позволяющий проводить исследование родинок и других образований на коже — поступил в Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Клинического диагностического центра Нижегородской области.

Главный врач центра Ольга Гудушина отмечает, что по своим характеристикам устройство превосходит многие другие приборы подобного класса: эффект многократного увеличения позволяет отличать безобидные образования от рака кожи и выявлять меланому на самых ранних стадиях.

«Врачи рекомендуют каждому человеку периодически проверять свои родинки. Это неинвазивная процедура, которая особенно актуальна именно сейчас, после окончания пляжного сезона, сопровождавшегося длительным пребыванием на солнце», — отметила Ольга Гудушина.

Одна из важнейших функций центров амбулаторной онкопомощи — обеспечение противоопухолевой терапией. Для этого дневные стационары провели почти 400 тыс. госпитализаций. Преимущественно в центрах проходят лечение пациенты со злокачественными новообразованиями молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком. Но бывают и исключения.

Так, в Югре с жалобами на незаживающую рану к медикам обратилась 85-летняя женщина. Во время обследования выяснилось, что это — злокачественное новообразование кожи бедра. Ввиду возраста и сопутствующих заболеваний врачи провели пациентке сеанс фотодинамической терапии. Этот метод основан на избирательном воздействии лазера на опухолевую ткань.

«Процедура прошла успешно, без осложнений. Пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения», — отметили в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

В лечении онкозаболеваний большую роль играет и проведение телемедицинских консультаций. К примеру, дистанционные консультации начали проводить в онкологическом диспансере в Балашихе, где открылся специальный отдел, куда могут обратиться пациенты с уже поставленным диагнозом или при подозрении на рак.

«Из-за больших расстояний больные не всегда могут приехать на прием лично. Теперь с помощью нового отдела пациенты получили возможность задать вопросы онкологу без посещения врача», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкологического диспансера Жанна Дроздова.

Три сотрудника отдела — врач-онколог, медицинский регистратор и IT-специалист — помогают пациентам записаться на прием к врачам и пройти дополнительные обследования. Телемедицинские консультации оказываются бесплатно.

Как сообщало ИА Регнум, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта врачи повышают свою квалификацию, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев. А масштабная информационная кампания помогает повышать уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.

За время реализации нацпроекта в России открыли более 530 центров амбулаторной онкологической помощи. При этом выявляемость онкологических заболеваний достигла исторических показателей — до 60,4% случаев выявляются на I–II стадиях.