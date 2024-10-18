Уфа, 18 октября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора «ФосАгро» и вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Фёдоров поделился опытом компании в поддержке спортивных инициатив и создании возможностей для развития массового спорта на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ключевые темы форума в своем программном выступлении обозначил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул недопустимость коммерциализации массового спорта и призвал активнее развивать государственно-частное партнерство при развитии спортивной инфраструктуры в регионах.

«Мы не раз говорили о том, что в сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнёрства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы, субсидии, выгодные концессионные соглашения. Я прошу правительство РФ уделять этой задаче особое внимание, учитывать при формировании и реализации планов развития спортивной инфраструктуры. В полной мере это относится и к развитию индустрии спорта, — сказал Владимир Путин. — Процесс строительства и модернизации спортивных сооружений, разработка и выпуск отечественного оборудования и экипировки должны успевать за ростом числа тех, кто занимается спортом систематически».

Валерий Фёдоров рассказал об инициативах «ФосАгро» в сфере поддержки спорта в Мурманской области. Здесь работает флагманское горно-обогатительное предприятие компании — кировский филиал АО «Апатит».

С 2002 года в регионе идет реализация инвестпроекта «ФосАгро», направленного на развитие горно-туристического кластера «Хибины». Спустя 22 года его финансовая емкость превысила девять миллиардов рублей. Ядром кластера стал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Сегодня это — 30 километров трасс разного уровня сложности, перепад высот на которых достигает 600 метров. Также здесь имеются прокат инвентаря и снаряжения, к услугам гостей — опытные инструкторы, идеальная подготовка «вельвета» благодаря системе искусственного оснежения и комфортное искусственное освещение в полярную ночь. Сезон катания на «Большом Вудъявре» — самый продолжительный в России и Европе среди горнолыжных курортов, расположенных на сопоставимых высотах, он длится более 200 дней.

Инфраструктура курорта с каждым годом прирастает новыми объектами. Только за последние три года здесь появились система искусственного оснежения, горный ресторан, новые зоны катания, а также существенно увеличилось количество освещенных трасс. В этом году инфраструктура курорта пополнилась и новой канатной дорогой гондольного типа на южном склоне. Развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» с каждым годом наращивает его популярность у любителей зимнего отдыха. Так, в прошлом сезоне его посетило более 405 тысяч гостей, что на 21% больше, чем годом ранее, когда популярность «Большого Вудъявра» выросла сразу на 25%.

Популярен курорт не только у любителей зимнего отдыха, но и у профессиональных спортсменов. Именно на хибинских склонах ежегодно проходят ключевые этапы чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту. Здесь же, в Кировске, проводится и международный турнир горнолыжников на призы «Большого Вудъявра».

В этом году, по словам Валерия Фёдорова, «Большой Вудъявр» также намерен не отдавать пальму первенства и открыть сезон катания первым в стране. По предварительным данным, это произойдет в первой декаде ноября.

Помимо горных лыж, здесь в Хибинах активно развиваются лыжи беговые. Стадион «Тирвас» на протяжении уже двух сезонов принимает ключевой этап, завершающий соревновательный сезон Федерации лыжных гонок России. В апреле этого года склоны курорта стали трассой для уникального масс-старта в рамках «ФосАгро» финала Кубка России по лыжным гонкам. Его участники, среди которых были все сильнейшие лыжники страны, преодолели 10-километровую дистанцию, проложенную вверх по горнолыжному склону.