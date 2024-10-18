Уссурийск, Приморский край, 18 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Истощённого дальневосточного леопарда, которого заметили возле трассы в Уссурийске Приморского края, уже неделю разыскивают специалисты. Об этом 18 октября рассказали журналистам представители национального парка «Земля леопарда».

Кадр из видео

Отмечается, что специалисты сразу трёх природоохранных структур — Министерства природных ресурсов Приморского края, национального парка «Земля леопарда» и КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» — объединили усилия для работы в Уссурийском городском округе, где заметили истощённого хищника.

За последние три месяца леопарда несколько раз встречали возле трассы в Уссурийске, что достаточно далеко от нацпарка «Земля леопарда», где обитает единственная в мире популяция этих хищников. Последнее видео, которое сняли люди, встретившие леопарда, вызвало беспокойство у специалистов. Леопард выглядел истощённым, шерсть была тусклая и свалявшаяся, а реакции притуплены.

Принято решение отловить краснокнижное животное из дикой природы для обследования и лечения, для этого получено разрешение Росприроднадзора. Зверя ищут уже неделю, в том числе с воздуха с помощью квадрокоптера. На сегодняшний день признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено, его поиски продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае заметили дальневосточного леопарда, который прогуливался вдоль трассы. Хищник неспешно шёл вдоль дороги и не обращал внимания на проезжающий мимо автомобиль.

Эксперты идентифицировали этого хищника как ранее неизвестного леопарда, данные о нём отсутствуют в базе зарегистрированных особей «Земли леопарда», у него пока нет своего номера. Работники национального парка продолжают наблюдение и призвали водителей быть внимательными около заповедных территорий.