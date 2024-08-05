Уссурийск, Приморский край, 5 августа, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В Приморском крае заметили дальневосточного леопарда, который прогуливался вдоль трассы. Об этом 5 августа сообщил официальный Telegram-канал заповедной территории «Земля леопарда».

Кадр из видео

Животное на видео засняли очевидцы. На кадрах видно, как леопард неспешно идёт вдоль дороги и не обращает внимания на проезжающий мимо автомобиль.

Эксперты смогли идентифицировать этого хищника как ранее неизвестного леопарда. Работники национального парка продолжают наблюдение и призвали водителей быть внимательными около заповедных территорий.

«По узору пятен на шкуре установлено, что данные об этом животном отсутствуют в базе зарегистрированных особей «Земли леопарда», у него пока нет своего номера», ― говорится в сообщении.

По словам специалистов, вероятно, что это молодой леопард, который только недавно начал самостоятельную жизнь и активно ищет собственную территорию.

Такие молодые особи, чаще всего самцы, способны преодолевать большие расстояния и могут появляться в населённых пунктах. Из-за недостатка опыта и стресса они теряют бдительность и могут выходить к людям, рассказали в нацпарке.

Также специалисты добавили, что в случае необходимости примут меры для перемещения леопарда с этого участка.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровском крае в январе в дикую природу выпустили амурского тигра, беспокоившего людей. Осмотревшие животное ветеринары сообщили, что это молодой двухлетний самец в полном расцвете сил.

«Конфликтного» тигра, беспокоившего жителей посёлка Мухен в районе имени Лазо и неоднократно нападавшего на собак, в конце декабря 2023 года отловили сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». С тех пор хищник находился в центре реабилитации в селе Алексеевка в Приморском крае.