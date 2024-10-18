Вашингтон, 18 октября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США потребовали уволить своего нового генерального директора Дага Хэмлина за участие в пытках и убийстве кошки во времена, когда он учился в университете. Об этом написала газета Daily Mail.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

Он стал главой организации в мае. Недавно Хэмлин признал, что в 1980 году, когда он был студентом Мичиганского университета, он участвовал в жестоком убийстве животного.

По его словам, несколько человек поймали кошку, отрезали ей лапы, а после подожгли. Сам Хэмлин не принимал непосредственного участия в убийстве, но взял на себя ответственность за случившееся.

Обращение с просьбой отстранить мужчину от должности на время проведения расследования подписали 14 сотрудников НСА. В письме говорится, что они испытывают чувство неловкости и боятся за свою безопасность. Подписавшие документ считают, что Хэмлину нельзя доверять репутацию организации и её безопасность членов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2016 года житель Калифорнии Роберт Рэй Фармер признал свою вину в похищении и убийстве 20 кошек. В июне 2020 года в Японии поймали мужчину, которого заподозрили в убийстве десятков кошек на острове Умасима. Остров находится в нескольких километрах от Кюсю, называли «кошачьим», поскольку на нём обитали сотни бездомных кошек. В сентябре 2017 года животные начали массово погибать, что привлекло внимание зоозащитников.