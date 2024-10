Лондон, 18 октября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Публикацию в социальных сетях впервые за четыре года разместили участники британской группы One Direction, посвятив её гибели своего экс-вокалиста Лиама Пейна.

Pixabay.com Траур

«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили… «Нам будет ужасно его не хватать. Мы любим тебя, Лиам — Луи, Зейн, Найл и Гарри», — говорится в сообщении группы.

Публикация стала первой в аккаунте One Direction с июля 2020 года и привлекла внимание поклонников группы. За два часа пост набрал более двух миллионов «лайков», а количество комментариев под ним превысило 212 тысяч.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-вокалиста британской группы One Direction Лиама Пейна нашли мёртвым в отеле в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Уточнялось, что музыкант выпал из окна отеля. Врачам не удалось спасти жизнь артиста, он скончался от полученных травм. Певцу был 31 год.

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Великобритания. В 2010 году он начал свою музыкальную карьеру в составе бойз-бенда, занявшего третье место в британской версии музыкального конкурсного шоу X Factor. После выпуска дебютного альбома Up All Night в 2011 году One Direction стали всемирно известными. Сингл What Makes You Beautiful возглавил мировые чарты. Группа распалась в 2016 году, так как её участники, включая Пейна, приняли решение заняться собственными проектами, в том числе сольной карьерой.