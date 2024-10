Буэнос-Айрес, 17 октября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Экс-вокалист британской группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом 16 октября сообщило издание La Тercera.

blickpixel Траур

Как уточняет издание La Nación, музыкант выпал из окна отеля в районе Палермо. Вызов из отеля поступил в 17:04 по местному времени, а уже через семь минут, в 17:11, бригада медиков скорой помощи прибыла на место происшествия. Врачам не удалось спасти жизнь артиста, он скончался от полученных травм. Певцу был 31 год.

Сотрудники полиции отметили, что перед инцидентом из отеля в участок поступил звонок от менеджера с жалобой на «агрессивного мужчину», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Артист прибыл в Аргентину на концерт своего друга и бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе. Незадолго до смерти он опубликовал в Snapchat видео о своей поездке в страну, где рассказал о прекрасно проведённом дне.

Номер музыканта в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo осматривают аргентинские правоохранители. По данным местных СМИ, в номере обнаружены разбитый телевизор и ноутбук, а также несколько свёртков с неустановленным веществом. Причину и обстоятельства смерти музыканта предстоит установить.

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Великобритания. В 2010 году он начал свою музыкальную карьеру в составе бойз-бенда, занявшего третье место в британской версии музыкального конкурсного шоу X Factor. После выпуска дебютного альбома Up All Night в 2011 году One Direction стали всемирно известными. Сингл What Makes You Beautiful возглавил мировые чарты. Группа распалась в 2016 году, так как её участники, включая Пейна, приняли решение заняться собственными проектами, в том числе сольной карьерой.

У Пэйна остался семилетний сын от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул, с которой он развёлся в 2018 году.