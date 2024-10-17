Уфа, 17 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Российские власти приложат усилия, чтобы повысить доступность занятий спортом в стране. Об этом 17 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Уфы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава государства отметил, что в России идёт последовательная работа по развитию спортивной инфраструктуры. С 2019 года в неё вложили около 160 млрд рублей. Это дало свои результаты.

«С 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что занятие спортом улучшает демографию и увеличивает продолжительность жизни, это способствует укреплению суверенитета страны и делает её сильней.

Как передавало ИА Регнум, Путин также заявил, что у всех жителей России должна быть возможность регулярно заниматься спортом. От этого зависит будущее страны, отметил глава государства.

Президент прибыл в Уфу 17 октября с рабочей поездкой. В городе проходит форум «Россия — спортивная держава». В его рамках проведут более 40 мероприятий, в которых примут участие 5 тыс. гостей из 100 стран мира.