Москва, 17 октября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» будет очень интересен горожанам и гостям столицы, считает заслуженный артист России Камиль Ларин.

Михаил Метцель/ТАСС

«Такая грандиозная картина открывается сразу. Видно, что художники поработали: всё на своих местах и соответствует времени», — сказал актер. Он отметил, что уже сейчас на площадке много посетителей, и, судя их количеству, кинопарк «Москино» будет и в дальнейшем пользоваться огромным интересом.

«Находясь в этих локациях, можно попасть в историю из другого времени. По сути, это волшебство», — сказал Ларин.

Первая очередь кинопарка «Москино» в ТиНАО открылась 7 сентября. Парк работает на территории 180 га, на которых расположилось 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. К 2030 году его площадь превысит 1,1 тыс. га.