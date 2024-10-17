Казань, 17 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Госсовет Татарстана внёс в Госдуму доработанный законопроект, который предусматривает возможность дистанционно штрафовать и арестовывать имущество находящихся за рубежом граждан России за публичные действия, направленные против интересов РФ. Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Отмечается, что есть примеры, когда за рубежом активисты ведут деятельность против интересов России, при этом по действующему законодательству они не могут быть привлечены к административной ответственности. Поправки дают возможность привлекать к ответственности дистанционно.

«Принятие соответствующего федерального закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — говорится в документе.

В октябре 2023 года Госсовет Татарстана рассмотрел законопроект. До внесения в Госдуму его направили в Совет законодателей РФ и в правительство РФ для получения отзыва. Документ поручили доработать.

В октябре 2024 года Госсовет Татарстана одобрил доработанную версию законопроекта. Сейчас он получил положительный отзыв правительства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности.