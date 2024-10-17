Хасавюртовский район, Дагестан, 17 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В аварии с участием «Газели» и легкового автомобиля в Хасавюртовском районе Дагестана, предварительно, пострадали 15 человек. Об этом 17 октября сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Зарина Агмадова.

Иван Шилов ИА Регнум

«На автодороге районного значения Муцалаул-Кокрек на территории Хасавюртовского района столкнулись «Фольксваген Поло» и пассажирская «Газель», — процитировало её ТАСС.

Из 15 пострадавших пятеро находились в легковом авто и 10 — в «Газели».

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября четыре человека, включая двух сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС), были госпитализированы в результате ДТП с участием фуры на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе Дагестана. 37-летний водитель фуры не справился с управлением и съехал на обочину попутного направления, где опрокинулся на служебный автомобиль ДПС.

В июле на автомобильной дороге «Кавказ» в Дербентском районе в результате столкновения пассажирской «Газели» и легкового авто погиб один ребёнок. После ДТП госпитализировали 15 человек.