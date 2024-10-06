Махачкала, 6 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Четыре человека, включая двух сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС), госпитализированы в результате ДТП с участием фуры в Дагестане. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 4 октября около 23:40 мск на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, 37-летний водитель фуры Volvo, гружёной древесиной, не справился с управлением и съехал на обочину попутного направления. На обочине произошло опрокидывание фуры на служебный автомобиль ДПС Skoda Octavia, который стоял с включенными проблесковыми маячками.

Затем грузовая фура Volvo допустила наезд на стоявших у патрульного автомобиля инспектора ДПС и 36-летнего жителя Ставропольского края, водителя «КамАЗа». Водителя незадолго до происшествия остановили для составления протокола об административном правонарушении.

В результате ДТП получили травмы оба инспектора ДПС, водитель фуры Volvo и водитель «КамАЗа». Кроме того, пострадал 23-летний пассажир фуры. Четырёх пострадавших госпитализировали, а пассажиру фуры оказали необходимую медпомощь на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один человек погиб, ещё 11 пострадали в результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Столкнулись грузопассажирский автомобиль «Газель» и легковой автомобиль Mercedes. В результате аварии на месте скончался от полученных травм 30-летний водитель Mercedes. Медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам «Газели».