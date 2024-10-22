Москва, 22 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. С каждым годом искусственный интеллект (ИИ) всё больше внедряется во все сферы жизни. Растёт и спрос на специалистов, обучающих «искусственный разум» различным алгоритмам. Вместе с этим становится больше и возможностей для получения знаний в области умных технологий.

Образовательный центр «Сириус»

С федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» развивать свои навыки могут не только взрослые специалисты, но и ребята помладше. Например, в онлайн-школе образовательного центра «Сириус» объявлена «ИИ. Осень». До 15 декабря у школьников с 7-го по 11-й классы есть возможность погрузиться в мир ИИ, записавшись на один из девятнадцати курсов. За пять лет работы онлайн-школы на них обучились уже более 85 тысяч человек.

Система обучения выстроена так, что пользователи могут сами выбрать курс под свои возможности и уровень подготовки. Это позволяет получать знания в удобном графике и темпе. По итогам обучения выпускники получат сертификат. Но самое главное — знания.

По словам руководителя отдела аналитики «Сириус. Курсов» Александра Садовникова, понимание работы ИИ становится таким же востребованным навыком, как, например, финансовая грамотность.

«В «Сириусе» создана целая система, которая позволяет уже со школьной скамьи приобрести знания в области ИИ. Она включает онлайн-курсы, дистанционные и очные проектные программы, на которых сотрудники крупнейших университетов и компаний, ведущих разработки в области ИИ, делятся своим опытом со школьниками», — подчеркнул он.

Для тех, кто только начинает погружаться в тему, создан курс «Знакомство с искусственным интеллектом». Он дает общее представление о машинном обучении, сферах применения ИИ и профильных разработках. После этого ученики могут ознакомиться с языками программирования, алгоритмами нейросетей, теорией чисел, применением основных структур данных.

К примеру, специалисты «Яндекса» расскажут участникам о том, как работают и обучаются нейросети, а эксперты «Медси» — о создании медицинских сервисов с применением ИИ, которые помогают врачам в диагностике заболеваний и сокращают время на рутинные задачи.

Параллельно с изучением теории школьники могут попробовать свои силы и применить знания на практике. Для этого «Сириус» проводит дистанционные и очные проектные программы, где ребята приобретают навыки создания ИИ-разработок под руководством наставников — экспертов крупнейших компаний и университетов России. С одной стороны, ребята углубляют знания и приобретают опыт работы с технологиями. А с другой — учатся взаимодействовать и достигать результата вместе с командой.

В новом сезоне задачи перед школьниками поставят представители Т-Банка, университета «Сириус», ФКН ВШЭ, Университета ИТМО, МТС, VK, Сбера и компании «Биокад». Среди них создание интеллектуального помощника для описания отеля, обучение шоппинг-ассистента, разработка системы для чтения книг и другие кейсы.

«Приятно видеть, что некоторые школьники загораются новой для них областью. В такие моменты понимаешь, что, возможно, эта цепочка обстоятельств определит дальнейшую карьерную судьбу человека», — поделился магистрант университета «Сириус» Даниил Мироманов. Он готовится принять участие в «Сириус. ИИ» в роли наставника в третий раз.

Вместе с педагогами ребята доводят кейсы до результата, который представляют на защите. К примеру, во время второго запуска «Сириус. ИИ» команда, в которую вошёл десятиклассник Михаил Шафиев из Санкт-Петербурга, разработала микросервис, который позволяет пользователю упорядочить сообщения в групповых чатах.

«Каждый день множество людей общается в мессенджерах. Из-за большого потока информации и нехватки времени пользователи могут пропускать важные сообщения. Мы разработали бота, который анализирует текст в групповых чатах, выделяя основные темы обсуждения и игнорируя малозначимые. В результате пользователь получает краткое содержание диалогов — самое главное, что ему важно знать», — говорит Михаил Шафиев.

Команда Асгата Акмаева из Казани разработала рекомендательную систему друзей для VK. По словам разработчика, сложнее всего было выявить подходящий алгоритм. Ребята остановились на нейросетях и архитектуре «трансформер», которая позволяет обрабатывать тексты, звуки и любые последовательные данные. Благодаря этому нейронная сеть опирается на более широкую базу данных для рекомендации друзей и выявляет более сложные зависимости между пользователями.

«Пользователям в соцсетях обычно предлагают установить контакт с теми, кто уже имеет общих друзей. Мы посчитали, что этого недостаточно, и что система могла бы рекомендовать новые знакомства на основе схожих интересов и потребляемого контента», — объяснил Асгат Акмаев.

А команда из Республики Алтай создала модель искусственного интеллекта, способную определить ложное сообщение о чрезвычайном происшествии.

«Мы столкнулись с трудностями при реализации самого ИИ. Нужно было понять, какие данные предоставлять для обработки. Методом проб и ошибок я осознал, что нужна база всех слов, которые могут быть связаны с чрезвычайными происшествиями. Так, финальная версия ИИ анализировала каждое слово и составляла рейтинг фраз, которые чаще всего используются в сообщениях об авариях и катастрофах», — говорит девятиклассник Александр Акпашев.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика» содействует ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Это создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» способствует внедрению умных технологий в России и повышению компетенций специалистов в области информационных технологий.