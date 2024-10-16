Москва, 16 октября, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Пожилого белого медведя Терпея, принадлежащего Пермскому зоопарку, перевезли из Казанского зооботанического сада, где его временно содержали, в Московский зоопарк. Об этом 16 октября сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Светлана Радионова/Telegram

«Терпей обрёл новый дом в Московском зоопарке! Дорогу выдержал. По заключению ветеринаров, чувствует себя хорошо. Уже обживается в новом вольере», — написала она в своём Telegram-канале.

Радионова поблагодарила неравнодушных людей, общественников, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Как передавало ИА Регнум, Терпея решили перевезти в столичный зоопарк, так как общественники стали беспокоиться о состоянии пожилого зверя. В Москве ему обеспечат необходимый уход.

Пермский зоопарк направил обращение в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с просьбой разрешить переселить медведя. Ведомство выдало необходимое разрешение.