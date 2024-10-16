Москва, 16 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала разрешение на перемещение белого медведя Терпея из Казанского зооботанического сада. Теперь он будет жить в Московском зоопарке, где для него создадут комфортные условия.

Зооботсад Казани Переезд белого медведя Терпея из Казани в Москву

С заявлением о переводе медведя в Росприроднадзор обратился собственник Терпея — Пермский зоопарк. Терпей временно жил в зооботсаду Казани, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова держит на контроле данный вопрос с момента, как в службу начали поступать обращения общественников, которых беспокоило состояние возрастного хищника.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть всё необходимое для комфорта пожилого зверя», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она подчеркнула важность заботы о каждом медведе для сохранения популяции белых медведей.

На новом месте Терпей будет круглосуточно находиться под присмотром зоологов и ветеринаров. Медведю больше 20 лет, в начале 2000-х его спасли от гибели в Республике Саха (Якутия) — тогда неокрепший детёныш остался в дикой природе один.