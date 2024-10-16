Москва, 16 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. «Почта России» проиграла конкуренцию многим маркетплейсам из-за жёсткого регулирования. Такое мнение высказал 16 октября глава Сбербанка Герман Греф.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Почта России» проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — заявил Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, всех участников рынка нужно было поставить в равные условия — но не путём «навешивания гирь» на новых игроков, а путём «освобождения» от ограничений старых.

Как передавало ранее ИА Регнум, быстрое развитие и жёсткая конкуренция маркетплейсов подстегнули в России спрос на комплексные складские услуги. По оценкам экспертов, развитие этой тенденции приведет к укрупнению основных грузовых хабов, повышению рентабельности инвестиций в складскую инфраструктуру и расширению присутствия крупных операторов в пока неосвоенных регионах.