Москва, 12 июля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Рынок комплексной логистики в 2024 году продолжил рост. Основными драйверами укрепления спроса на такие услуги стали расширение ретейла и онлайн-торговли. По мнению экспертов, комплексная логистика дает компаниям возможность оптимизировать затраты и сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.

Кирскв Склад

Комплексные логистические услуги, которые оказывает 3PL-оператор, включают в себя хранение, учет товаров по номенклатуре, складские операции по комплектованию заказов и транспортировку товара. По данным ГК «Деловые линии», только в I квартале текущего года спрос на такие услуги увеличился на 28%. Регионами — лидерами роста стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Согласно информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), увеличение спроса на передачу логистики 3PL-операторам в сфере ретейла началось в течение последних двух лет. Компании, у которых есть собственная логистическая инфраструктура, используют аутсорсинг при выходе в отдаленные регионы либо на отдельных направлениях импорта товаров, рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев изданию «Деловой Петербург».

Как пояснил газете «Коммерсант» директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов, ранее компании предпочитали отдавать на аутсорс только транспортировку либо услуги по предоставлению склада. Однако на сегодняшний день укрепляется спрос на обслуживание именно по модели 3PL. Это связано с тем, что затраты на логистику могут занимать до 20% в структуре издержек компании. «В условиях снижения значимости фактора товарного наличия эффективность логистики играет роль в формировании клиентского опыта и поддержании рентабельности», —добавляет директор проектов Arthur Consulting Николай Назаров.

Эту мысль подтверждают и эксперты, опрошенные изданием «Деловой Петербург». Так, по мнению председателя президиума АКОРТ, аутсорсинг складов и транспортных услуг помогает ретейлерам быстрее масштабировать бизнес, а также справиться с увеличением числа заказов в пиковые периоды — например, новогодние праздники.

«Сейчас в комплексной логистике наиболее заинтересованы производители автозапчастей, одежды и обуви, товаров повседневного спроса и различного оборудования, в основном это средний и крупный бизнес с широким перечнем номенклатуры. Обычно таким бизнесам необходим весь спектр складских работ: от учета и фасовки мелкоштучного товара до упаковки заказов под требования маркетплейсов и торговых сетей», — отметили в пресс-службе «Деловых линий».

В компании добавили, что у разных потребителей есть свои собственные требования к поставкам грузов, вследствие чего обеспечить качество услуг возможно, обладая достаточным опытом в логистике, развитой инфраструктурой, обученным персоналом, стандартами качества.

«Мы, как официальное представительство крупной китайской фабрики и как импортер сложного оборудования и запасных частей, прежде всего заинтересованы в верном учете и отгрузке тысячи похожих товарных позиций, их бережном хранении и быстрой доставке. От этих факторов зависит мнение о продукте и о нашей компании в целом. Поэтому мы доверяем весь процесс опытному 3PL-оператору, который по максимуму закрывает наши потребности», — отметила операционный директор ООО «ПАМПМЭН РУС» Гончарова Алина.

Склад

В качестве трендов комплексной логистики эксперты рынка отмечают дефицит качественной складской инфраструктуры, жесткую конкуренцию за кадры и рост спроса со стороны стремительно развивающихся маркетплейсов на свободные складские площади и персонал.

3PL-операторы выстраивают свои конкурентные механизмы, исходя из того, насколько они снижают зависимость от человеческого фактора и повышают производительность труда. Для этого они развивают аналитические системы и наращивают технологические преимущества. Примером такого подхода может быть внедрение современной системы управления складом TopLog в ГК «Деловые линии», которая интегрируется с учетной системой клиентов, оцифровка складских процессов обеспечивает точность и своевременность сборки заказов. При перевозке грузов цифровые сервисы не менее важны. Например, когда в личном кабинете на сайте оператора клиент может отслеживать груз и смотреть аналитику по качеству перевозок, оформлять заявки, обмениваться документами и общаться с менеджером онлайн.

Развитие логистической модели 3PL приведет к укрупнению основных грузовых хабов, повышению рентабельности инвестиций в складскую инфраструктуру и расширению присутствия крупных операторов в пока неосвоенных географиях, рассказал газете «Коммерсант» сооснователь и главный методолог сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO Алексей Егоров.