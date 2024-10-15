Москва, 15 октября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Руководитель ФАС России Максим Шасколького и генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин провели совместное совещание с главами дочерних компаний группы. Встреча состоялась на полях Всероссийской тарифной конференции

Пресс-служба ПАО «Россети» ФАС и «Россети» обсудили регулирование тарифов

Участники обсудили ключевые вопросы регулирования сетевого комплекса — определение выпадающих доходов при льготном техприсоединении и расчет стандартизированных тарифных ставок, перекрестное субсидирование, повышение эффективности процедур исполнения региональными органами власти предписаний ФАС России.

Кроме того, на встрече обсудили учет в тарифе расходов на персонал и затрат, связанных с исполнением функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО).

Максим Шаскольский подчеркнул, что ФАС России взаимодействует с ПАО «Россети» в постоянном режиме. «Благодаря этому решается большое количество вопросов по регулированию отрасли», — пояснил он. Так, в ведомстве хорошо знакомы со спецификой работы ПАО «Россети» как по федеральным округам, там и по отдельным регионам. «Уверен, что дальнейшее сотрудничество компании с регулятором позволит разрешить стоящие перед нами вопросы — в том числе в части регуляторных соглашений и дифференцированных по объему потребления тарифов», — заключил Максим Шаскольский.

«Тема тарифного регулирования является определяющей в вопросах надежности и развития сетевого комплекса», — подчеркнул Андрей Рюмин. Он отметил, что группа работает в тесном взаимодействии с органами власти для решения наиболее острых проблем в отрасли, в частности обновления инфраструктуры, своевременное обеспечение потребителей мощностью.

На полях конференции также состоялось совещание с участием руководителей дочерних компаний группы «Россети». На нем обсудили ожидаемые итоги работы в области финансирования деятельности в 2024 году и целевые задачи тарифной кампании на 2025 год.