Москва, 15 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Популярность оплаты по биометрии за проезд в общественном транспорте в Москве растёт, с 2021 года сервисом воспользовались более 125 млн раз. Об этом 15 октября заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Нигде в мире сервис не работает с таким удобством, как в российской столице, за три года он подтвердил свою максимальную безопасность и надежность», — подчеркнул он.

Ликсутов напомнил, что использование биометрических данных позволяет оплачивать проезд, без карт, кошельков и телефонов, для этого достаточно посмотреть в специальную камеру возле турникета. Благодаря использованию нейросети, процедура занимает 1-2 секунды.

В настоящее время в Москве новый платёжный сервис работает на 1,1 тыс. турникетах в метро, «Аэроэкспресса», речного транспорта и на ряде станций МЦД. Ежедневно москвичи и гости столицы по биометрии совершают более 160 тыс. проходов. За три года в системе оплаты по распознаванию лиц зарегистрировались более 375 тыс. человек.

Система оплаты по биометрии является полностью российской разработкой. Она принадлежит правительству Москвы.